Großeinsatz bei Brand im Pitztal

Der Brand eines Holzschuppens in einem dicht verbauten Wohngebiet hat in der Nacht auf Freitag in Wenns im Pitztal für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Ein benachbartes Wohnhaus konnte gerade noch vor größeren Schäden bewahrt werden.

Der Holzschuppen im Wenner Oberdorf war gegen 1.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Der 76-jährige Besitzer wollte den Brand noch löschen, was ihm aber misslang.

FF Wenns, FF Jerzens

Die Feuerwehren Wenns, Arzl im Pitztal, Jerzens und Imst konnten das vollständige Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern, Fenster und der Dachbereich wurden jedoch beschädigt. Nach einer Stunde hatten die vier Feuerwehren mit 120 Mann das Feuer komplett gelöscht. Bei seinem Löschversuch zog sich der 76-jährige Besitzer eine leichte Verletzung am Fuß zu.