Instrumentalist des Jahres gesucht

Junge Tiroler Musiker können sich ab sofort für den Tiroler Instrumentalistenpreis bewerben. Dieser Preis wird heuer erstmals vergeben und beschert den Gewinnern eine Fortbildungsförderung sowie prominente Gastauftritte.

Auf Initiative von Eva Lind gibt es ein Jahr nach dem Tiroler Sängerpreis jetzt auch einen Nachwuchspreis für begabte Instrumentalisten. Die beiden Wettbewerbe wechseln sich jährlich ab. Gerade als Sängerin wüsste sie, wie wichtig die Unterstützung gerade am Anfang einer Karriere sei, so Lind.

Großes Finale im September im ORF Tirol

Bewerben können sich ab sofort Tiroler Instrumentalisten zwischen 13 und 26 Jahren, die in Tirol geboren oder aufgewachsen sind oder deren Lebensmittelpunkt - etwa wegen eines Musikstudiums - in Tirol ist. Bewerbungsvoraussetzung ist der Nachweis einer aktuellen Ausbildung an einer Musikschule, am Konservatorium oder an der Universität. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2107.

ORF

Maßgeblich unterstützt wird der Instrumentalistenpreis wie schon der Sängerpreis von Seiten des Landes Tirol: „Tirol verfügt über ein großes Potenzial an begabten jungen Musikerinnen und Musikern. Dieser Preis setzt einen wichtigen Impuls zur Begabtenförderung“, so Kulturlandesrätin Beate Palfrader im Zuge der Pressekonferenz im ORF Landesstudio Tirol. Dort werden sich im öffentlichen Finale am 28. September übrigens auch die zehn größten Talente vor einer fachkundigen Jury präsentieren.

Zwei Preise werden vergeben

Unter allen Bewerbern wird der Sieger gekürt. Dieser erhält eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro und zudem einen Gastauftritt beim Tiroler Symphonieorchester sowie einen Auftritt beim Grande Finale der Eva Lind Musikakademie Tirol im November in Schwaz.

Weiters wird auch ein Förderpreis vergeben, der ein Stipendium der Eva Lind Musikakademie beinhaltet.

