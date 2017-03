So viele Immobilien wie noch nie verkauft

Österreichweit haben im Jahr 2016 laut Remax-Immobilienspiegel erstmals über 120.000 Immobilien den Besitzer gewechselt. Die teuerste Immobilie war ein Hotelkomplex in Wien, umsatzstärkster Bezirk ist Kitzbühel.

Häuser und Grundstücke sind in Zeiten niedriger Zinsen offenbar nach wie vor eine beliebte Geldanlagemöglichkeit. Um fast 27 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr Immobilien gekauft. Das sind um 14,2% mehr als der bisherige Rekordwert aus dem Vorjahr und ein Drittel mehr als 2014.

Städtische Immobilien enorm gefragt

Mit Abstand die umsatzstärksten Immobilien-Transaktionen verzeichnete naturgemäß die Bundeshauptstadt Wien. 19.490 Kaufverträge mit einer Gesamtsumme von 8,22 Mrd. Euro wurden dort unterzeichnet. Im Ranking der Hauptstädte folgen Graz (4.877 Objekte; 1,14 Mrd. Euro), Salzburg (2.519 Verbücherungen; 940 Mio. Euro), Innsbruck (2.145 Objekte; 577 Mio. Euro) und Linz (2.111 Immobilien um 622 Mio. Euro) und Klagenfurt (1.802 Liegenschaften, 351 Mio. Euro).

Die teuersten Immobilien waren dabei ein Hotelkomplex um 169 Mio. Euro, ein Zinshaus um 80 Mio. Euro, ein EKZ-Anteil um 58 Mio. Euro, eine Bauland-Reserve um 58 Mio. Euro, ein Zinshaus um 48 Mio. Euro - allesamt in Wien - sowie ein Zinshaus in Salzburg um 42,5 Mio. Euro.

Tirol liegt leicht über dem Bundestrend

In Tirol wurden 2016 11.126 Immobilienverkäufe registriert. das sind um zehn Prozent mehr als 2015. In Summe kam Tirol auf 2,9 Mrd. Euro Transaktionssumme im Jahr 2016 (+14,2 Prozent).

Von der Anzahl her waren die wichtigsten Tiroler Bezirke Innsbruck-Land mit 2.528 Verbücherungen, die Landeshauptstadt mit 2.145, gefolgt von den Bezirken Kufstein (1.373), Kitzbühel (1.211) und Schwaz (1.032). Der Bezirk Landeck landete bei 954 neu verbücherten Liegenschaften, Imst bei 812, Lienz-Osttirol bei 611 und Reutte bei 460.

Kitzbühel bleibt teuerster Immobilien-Bezirk

Ein Viertel der Tiroler Immo-Millionen flossen in Kitzbühel (717 Mio. Euro) und jeweils ein Fünftel in der Stadt (596) und im Bezirk Innsbruck-Land (577). Kufstein folgt mit 341 Mio. Euro, danach Schwaz (239), Landeck (142), Imst (125), Lienz (100) und Reutte mit 65 Mio. Euro.

Die sechs teuersten 2016 in Tirol verbücherten Objekte stehen allesamt in der Stadt Kitzbühel, die Nummer sieben dann noch in Reith bei Kitzbühel. Es handelt sich dabei um Luxus-Einfamilien-Häuser die zwischen zehn und 24 Millionen Euro im Verkaufswert lagen.