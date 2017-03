Aschermittwoch: VP-Polittreffen in Telfs

Mit Appellen an die Regierung aber auch an junge Menschen ging der diesjährige wirtschaftspolitische Aschermittwoch in Telfs über die Bühne. Dorthin hat diesmal der Wirtschaftsbund Tirol Wirtschaftsvertreter aus ganz Österreich eingeladen.

ÖVP-Wirtschaftsbund-Chef Christoph Leitl hat in seiner Aschermittwochrede unter anderem den aufkommenden „Wirtschafts-Nationalismus“ beklagt und gegen die Mehrfachbestrafung von Unternehmern gewettert. Der Bundesregierung konzedierte Leitl aber, „sich bewegt zu haben“. Immerhin sei es gelungen, Investitionsanreize zu setzen, und bei den Lohnnebenkosten wurden „wichtige Schritte“ erreicht.

Mehrfachbestrafung sollte eliminietrt werden

Das Kumulationsprinzips im Verwaltungsstrafrecht tue hingegen „nach wie vor weh“, bemängelte Leitl. Es dürfe nicht sein, dass Unternehmer für ein und dasselbe - meist kleine - Vergehen mehrfach und somit unverhältnismäßig bestraft würden. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) habe zwar zugesagt, das Kumulationsprinzip bis 30. Juni aus dem Verwaltungsstrafrecht zu eliminieren, so Leitl: „Ich bin aber nicht sicher, ob er das schafft“. Falls es Kern doch gelingen sollte, erklärte sich der Wirtschaftskammer-Präsident bereit, der Bruderschaft St. Christoph 11.000 Euro privat zu spenden. „Ich hoffe, wir werden von diesem Damoklesschwert befreit“, betonte der Wirtschaftsbundpräsident.

„Handwerkerbonus“ müsse bleiben

Finanzminister Hansjörg Schelling (ÖVP) richtete Leitl aus, dass beim Handwerkerbonus „dringend nachverhandelt“ werden müsse: „Niemand kann verstehen, dass dieser Anreiz wegfallen soll“. Schließlich sei der Handwerkerbonus ein probates Mittel, Schwarzarbeit einzudämmen. Und in Sachen Arbeitszeitflexibilisierung könne niemand „Klassenkampftöne“ nachvollziehen, meinte Leitl. Nicht die Flexibilisierung sei „Lohnraub“, sondern wenn Betriebe durch Restriktionen nicht mehr in der Lage sind, ihre Leistung zu erbringen, dann folge „digitaler Jobraub“. „Wir müssen Vorreiter in einer Standortpartnerschaft sein“, argumentierte der Wirtschaftsbundchef: „Dann geben wir den Menschen Sicherheit, und sie fallen nicht auf Populisten rein“.

Jugend soll Europa der Zukunft mitgestalten Hätte die Jugend allein das Wort gehabt, wäre weder Donald Trump gewählt worden noch der Brexit mehrheitsfähig gewesen, so Leitl.

Jugend soll und kann mitgestalten

„Wir sehnen uns nach Frieden, sehen aber fassungslos, was rund um uns passiert. Renationalsierung und Wirtschaftsnationalismus bedeuten die Ablehnung von Frieden“, so Leitl. Der neue US-Präsident habe zweifelsohne zumindest einen Vorteil: Er stelle einen „Weckruf für Europa“ dar, nämlich einen „Weckruf dafür, unabhängiger, selbständiger und stärker zu werden“, hob der Wirtschaftsbund-Präsident hervor. Leitls Appell richtete sich vor allem an die jungen Menschen, mitzureden, mitzumachen und mitzugestalten: „Mitgestaltung ist ja etwas, das ihr wollt und das ihr könnt“, zeigte sich Leitl auch in Telfs überzeugt, denn: „Es zahlt sich aus, wenn man sich einsetzt.“

Die geplante Wirtschaftskammerreform bezeichnete Leitl als „Mega-Herausforderung“. Der Wirtschaftsbund- und Wirtschaftskammerpräsident zeigte sich aber überzeugt, bis April Ergebnisse zu liefern.

Überstunden dürfen laut Hörl nicht bestraft werden

Zuvor hatte der Tiroler Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl in seiner Rede beklagt, dass Unternehmer und Arbeitnehmer gehindert würden, Leistung zu erbringen. Es sei ein „Skandal“, dass Menschen, die bereit sind Überstunden zu leisten, besteuert und Unternehmer bestraft würden. Auch sei nicht einzusehen, dass es in Tirol rund 21.000 Arbeitslose und gleichzeitig über 5.000 offene Stellen gebe. „Das sind Arbeitskräfte, die wir benötigen“, so Hörl.

Der aktuelle Umgang mit Sozialleistungen, der Menschen zum Nichtstun nahezu nötige, sei unerträglich. Auch Hörl beklagte den aufkommenden Protektionismus: Hier gebe es geradezu einen Wettbewerb. „Wenn wir diesen aber durchziehen, dann wird Österreich als exportorientiertes Land als erster die Zeche bezahlen“, kritisierte er.

Platter für klareren Föderalismus

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), der derzeit den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz innehat, strich einmal mehr den Wert des Föderalismus hervor. „Wir brauchen nicht weniger, sondern klareren Föderalismus, indem Doppelgleisigkeiten beseitigt werden“, so Platter: „Wir brauche diesbezüglich einen Konsens zwischen Bund und Ländern“.

Kern, Sobotka und Strache in Bayern

Gleich mehrere Spitzenpolitiker aus Österreich haben sich beim traditionellen politischen Aschermittwoch in Bayern tatkräftig in den nun eingeleiteten deutschen Bundestagswahlkampf eingebracht. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) sagte Deutschland in seiner Rede vor Tausenden SPD-Anhängern in Vilshofen einen Regierungswechsel voraus. Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) waren Gäste bei CSU und AfD - mehr dazu in news.ORF.at.

