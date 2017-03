Chryseldis Hofer-Mitterer ist tot

Die Tiroler Künstlerin Chryseldis Hofer-Mitterer ist am Dienstag ihren schweren Verletzungen nach einem Wohnungsbrand erlegen. Sie war 68 Jahre alt. 1966 begann die Landeckerin ihr Kunststudium in Wien, das sie mit dem Meisterschulpreis abschloss.

Das folgenschwere Feuer brach am Montagnachmittag in der Wohnung Chryseldis` in der Haller Innenstadt aus. Der 68-Jährigen war es nicht mehr möglich, die Wohnung rechtzeitig zu verlassen. Ein Feuerwehrmann eilte ihr zu Hilfe, doch eine Flucht durch die Tür war aufgrund der Flammen nicht mehr möglich. Die beiden konnten erst mit einer Drehleiter aus der brennenden Wohnung und in die Klinik gebracht werden. Der Feuerwehrmann schwebt nach wie vor in Lebensgefahr - mehr dazu in Brand in Hall: Bewohnerin im Spital verstorben.

Vielseitige Künstlerin

Bekannt wurde die Frau Felix Mitterers durch einen sehr ausdrucksvollen Stil. In ihren Bildern spielen Symbole wie Berge, Wasser, Frauenkörper, Wolken und Bäume immer wieder eine große Rolle.

ORF

Chryseldis Hofer-Mitterer schuf Arbeiten auf Papier und Leinwand und war ganz besonders mit der Kunst des Steindrucks vertraut und gestaltete großartige Glasfenster wie etwa im Notburgaheim Eben am Achensee. Sie selbst war scheu und zog sich lieber hinter ihrem beeindruckenden Werk zurück, anstatt viele Worte zu machen.

ORF

