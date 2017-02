Studentin ein Monat nach Brand verstorben

Einen Monat nach einem Wohnungsbrand in Innsbruck-Pradl ist eine 19-jährige Studentin ihren schweren Brandverletzungen erleben. Sie wurde zuletzt im Klinikum München behandelt.

Die Einsatzkräfte hatten die junge Frau bei den Löscharbeiten ohnmächtig im Stiegenhaus des Pembauer-Studentenheims gefunden. Sie wurde zunächst mit schweren Brandverletzungen in die Klinik nach Innsbruck gebracht, ehe sie in eine Spezialklinik nach München überstellt wurde - mehr dazu in Nach Brand: Deutsche Studentin in Lebensgefahr .

Laut Ermittlungen soll die 19-Jährige versucht haben, vom oberen Stock über das Stiegenhaus zu flüchten. Dabei dürfte sie gestürzt sein. Die Bewusstlose wurde von Feuerwehrmännern mit schwersten Verbrennungen geborgen und zunächst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Anschließend wurde sie in die Spezialklinik nach München verlegt.

Zwei Todesopfer bei dem Brand

Bei dem Brand Ende Jänner in Innsbruck ist auch eine 84-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie wurde von den Feuerwehrleuten beim Löscheinsatz tot aufgefunden. Das Feuer dürfte in einer Küche ausgebrochen sein, und sich schnell über den Holzbalkon im Innenhof und dann hinauf bis aufs Dach ausgebreitet haben - mehr dazu in Eine Tote bei Brand mitten in Innsbruck und Tödliches Feuer: Brand ging von Küche aus .