Mehrere schwere Skiunfälle in Tirol

Am Wochenende hat es auf Tirols Skipisten mehrere schwere Unfälle gegeben. So geriet etwa in Obergurgl eine Achtjährige über den Pistenrand hinaus und stürzte ab. Sie erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Warum das achtjährige Mädchen aus den Niederlanden, das in Begleitung seines Vaters auf einer blauen Piste in Obergurgl unterwegs war, vom Pistenrand abkam und einige Meter in die Tiefe stürzte, ist unklar. Schwerstverletzt musste das Kind nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung „Obergurgl“ mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Snowboarder musste mittels Tau geborgen werden

Auch ein 36-jähriger deutscher Snowboarder stürzte im Skigebiet Schwendau mehrere Meter in eine dicht bewaldete Bachböschung ab. Er prallte gegen einige Bäume und verletzte sich unbestimmten Grades. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes musste der Mann mittels Tau geborgen werden. Er wurde ins Krankenhaus Schwaz geflogen. In Sölden prallten zwei deutsche Skifahrer im Alter von 41 und 47 Jahren gegeneinander. Der ältere der beiden wurde unbestimmten Grades verletzt und musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden.