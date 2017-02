Medizin-Uni: Anmeldung für Aufnahmetest

Die Anmeldefrist für angehende Medizin-Studenten in Innsbruck startet am Mittwoch. Bis 31. März können sie sich registrieren lassen, um im Juli zum Aufnahmetest antreten zu können. Der Test kostet 110 Euro.

Wer im kommenden Studien-Jahr Medizin studieren will, muss sich bereits jetzt anmelden und auch schon 110 Euro als Kostenbeteiligung für den Aufnahmetest Anfang Juli einzahlen. Da werden die Bewerber für die begehrten Medizin-Studienplätze auf ihre Eignung überprüft.

Neben dem schulischen Vorwissen werden unter anderem Lesekompetenz, Textverständnis und kognitive Fertigkeiten sowie soziale Kompetenzen der angehenden Mediziner getestet. Dieser Punkt wurde für den diesjährigen Test erneuert: Die Bewerber müssen jetzt auch Emotionen erkennen und anhand der Beschreibung einer Situation feststellen, wie sich das Gegenüber fühlt.

APA/Herbert Pfarrhofer

400 Studienplätze für 2.800 Bewerber

Im Vorjahr erschienen in Innsbruck von den angemeldeten 3.600 Kandidaten nur 2.800 wirklich zum Test, um einen der 400 Stundenplätze zu ergattern - mehr dazu in Run auf Medizinstudium ungebrochen.

Warten heißt es noch das Okay der EU-Kommission zur Quote, die einen Teil der Studienplätze auch in Zukunft für Österreicher sichern soll - mehr dazu in EU dürfte Medizinerquote akzeptieren.

