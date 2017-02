Hunderte empfingen Feller in Fieberbrunn

Unter tosendem Applaus von hunderten Fieberbrunnern ist am Samstagabend Vizeweltmeister Manuel Feller in seiner Heimatgemeinde empfangen worden. Es war ein emotionaler Höhepunkt in der Karriere des jungen Skistars.

Mit dem Bus wurde Manuel Feller ins Ortszentrum von Fieberbrunn gebracht. Dort warteten neben hunderten Schaulustigen auch die Musikkapelle und Spalier stehend der örtliche Skiclub auf ihren WM-Star.

Bevor Feller der Musikkapelle den Takt vorgab, gab es ganz nach dem Geschmack des WM-Helden Reggae-Musik. Er sei seit jungen Jahren begeisterter Fan dieser Musik und war heuer deshalb auch in Jamaica auf Urlaub, verriet er im ORF Tirol-Interview.

Mit Reggae-Musik und einem Schnapserl wurde Manuel Feller im Ortszentrum von Fieberbrunn empfangen. Dort wartete auch ORF-Sportreporter Norbert Belina auf den Vizeweltmeister.

Feller von Hermann Maier inspiriert

Sein Traum, Skirennläufer zu werden, entstand in jener Zeit, als Hermann Maier die Konkurrenz in Grund und Boden fuhr. Dass er es jemals in die Weltspitze schaffen werde, hätte er sich aber nie gedacht, so Feller. Jetzt ist es soweit und er könne es irgendwie noch gar nicht fassen. Und der Empfang in der Heimatgemeinde? Das sei ein wunderschönes Gefühl, wenn die gesamte Gemeinde so hinter einem steht, zeigte sich der Skistar gerührt.

