Drei nächtliche Brände in Tirol

Gleich drei Mal hat es in der Nacht auf Sonntag in Tirol Brandalarm gegeben - zweimal im Bezirk Reutte sowie in Pertisau am Achensee. Hier konnten 26 Gäste der betroffenen Pension das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Gegen 22 Uhr geriet ein Wäschetrockner im keller der Pension in Brand. Das Feuer konnte von den alarmierten Feuerwehren Eben, Pertisau und Achenkirch rasch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Zoom.Tirol

Großbrand in Forchach

Ungeklärt ist die Ursache für einen Großbrand in Forchach im Lechtal. Gegen 23.40 brach dort in der Tenne eines Wohnhauses Feuer aus. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer in der Tenne, die in Vollbrand stand, wurde von den Feuerwehren Höfen, Reutte, Stanzach, Vorderhornbach, Elbigenalp, Forchach, Weißenbach und Elmen gelöscht. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten ins Krankenhaus Reutte eingeliefert werden.

zurück von weiter

Zwei Polizisten bei Brand in Reutte verletzt

Gegen Mitternacht brach vermutlich am Balkon eines Mehrparteienhaus in Reutte ein Brand aus. Die eintreffenden Polizisten schlugen die Türen zu den beiden betroffenen Wohnungen ein und durchsuchten diese nach Bewohnern. Diese waren aber zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehren Breitenwang, Reutte und Ehrwald bekämpften und löschten das Feuer. Die beiden Polizisten wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.