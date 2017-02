Gefasstes Diebesduo international auf Tour

Zwei im Ötztal verhaftete Diebe sind Mitglieder einer international tätigen Vereinigung. Das haben aktuelle Ermittlungen der Polizei jetzt ergeben. Festgenommen werden konnten die beiden Serben dank einer aufmerksamen Verkäuferin.

Die zwei Männer wurden am 10. Februar in einem Sportgeschäft in Längenfeld auf frischer Tat ertappt, als sie gerade eine teure Skijacke mitgehen lassen wollten. Sie haben allerdings die Rechnung ohne eine aufmerksame Verkäuferin gemacht. Diese zückte nämlich ihr Handy, fotografierte die beiden Männer und alarmierte die Polizei. Noch am selben Tag ist es den Beamten gelungen, die beiden Serben, 27 und 30 Jahre alt, auszuforschen und in einem Postbus festzunehmen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

ORF

Möglicherweise seit Jahren auf Diebestour

Im Zuge der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt stellte sich heraus, dass die beiden Männer Mitglieder einer großen kriminellen Vereinigung, die für Diebstähle in Österrech, Deutschland und in der Schweiz verantwortlich ist. Abgesehen hat es die Täterschaft, die in unterschiedlicher Zusammensetzung auftritt, auf hochwertiger Bekleidung, Luxus-Taschen aber auch auf Parfums.

Zoom.Tirol

Von den Tätern werden technische Mittel verwendet, die die Diebstahlssicherung außer Kraft zu setzen. Die Beschuldigten verwendeten Mietautos mit deutschen Kennzeichen. Bis dato sind mehrere Tatorte in Österreich bekannt, wobei eine Gesamtschadenssumme in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages verursacht wurde.