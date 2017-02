Schärfere Kontrollen am Faschingdienstag

Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck setzt die Polizei am Faschingsdienstag auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählen eine umfangreiche Videoüberwachung sowie erstmals Zugangskontrollen in der Altstadt.

„Wir haben ein ganzes Maßnahmenpaket erstellt. Dazu zählt umfangreiche Videoüberwachung - auch mit der Möglichkeit aufzuzeichnen“, erklärte Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler dem „Kurier“. Kameras würden nicht nur dort zum Einsatz kommen, wo die Veranstaltung über die Bühne gehe, sondern auch bei den Einlässen zum Festgelände.

Um dort die Zugangskontrollen zu ermöglichen, wird das närrische Treiben in diesem Jahr laut Stadtmarketing auf die Altstadt beschränkt. „Das ist vom Raum her auch besser überwachbar“, sagte Stadtmarketing-Geschäftsführer Bernhard Vettorazzi. Nach den Vorfällen zu Silvester könne man nicht zur Tagesordnung übergehen. „Wir wollen der Bevölkerung auch signalisieren, dass wir das ernst nehmen“, so Vettorazzi.

Kein Faschingstreiben in Maria-Theresien-Straße

Die an die Altstadt anschließende Maria-Theresien-Straße werde heuer nicht mehr für den Fasching genutzt. Zudem wurde die Ausrichtung des Events vom Party-Treiben in Richtung „Fasching für die ganze Familie“ geändert.

In der Silvesternacht war es in Innsbruck im Bereich des Marktplatzes zu sexuellen Übergriffen gekommen. Insgesamt hatten sich in den darauffolgenden Tagen 18 Frauen gemeldet, die angaben, im dichten Gedränge vor der Bühne am Marktplatz und am Herzog-Otto-Ufer angetanzt und unsittlich berührt worden zu sein.

Sechs Afghanen sowie ein Syrer und ein Iraker wurden inzwischen als mutmaßliche Täter ausgeforscht - mehr dazu in Sechs Verdächtige nach sexuellen Übergriffen. Sie lebten teilweise in Flüchtlingsunterkünften in verschiedenen Tiroler Bezirken.

