Venier in Crans Montana am Stockerl

Die Gewinnerin der Silbermedaille in der WM-Abfahrt, Stephanie Venier, ist am Samstag im Super-G in Crans Montana Dritte geworden. Der Sieg ging an Ilka Stuhec. Das Rennen war von zahlreichen Stürzen überschattet.

Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec hat wieder im Weltcup zugeschlagen. Die Slowenin feierte am Samstag in Crans Montana im Super-G schon ihren sechsten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Stuhec ließ die Italienerin Elena Curtoni eine halbe Sekunde hinter sich, auf Platz drei kam Stephanie Venier, in St. Moritz Silbermedaillengewinnerin in der Abfahrt. Der Rückstand der Tirolerin betrug 1,09 Sekunden.

APA/KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Auf einem weichen Untergrund rutschten zahlreiche Läuferinnen von der Piste, unter anderem fielen Sofia Goggia, Lindsey Vonn, Viktoria Rebensburg, Tamara Tippler und Fabienne Suter aus. Zweitbeste Österreicherin war Elisabeth Görgl, die nach 35 Läuferinnen auf Position sieben lag. Unmittelbar hinter ihr landete Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer.

Tina Weirather aus Liechtenstein übernahm als Tagesvierte die Führung im Super-G-Weltcup von der nach ihrer Knie-Operation fehlenden Lara Gut.