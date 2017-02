Balkonbrüstung donnerte von Gemeindehaus

In der Gemeinde Terfens ist am Donnerstagabend die Balkonbrüstung vom Gemeindehaus auf den Vorplatz gedonnert. Nur wenige Stunden vorher tummelten sich dort dutzende Faschingsnarren. Sachverständige sind jetzt am Zug.

Der Schrecken ist dem Terfner Bürgermeister Hubert Hußl auch einen Tag nach dem Zwischenfall noch anzuhören und ebenso die Erleichterung darüber, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Denn den ganzen Tag über feierte man im Gemeindehaus den Unsinnigen Donnerstag. „Nicht auszudenken, wenn zu diesem Zeitpunkt jemand unter dem Balkon gestanden wäre“, so Hußl gegenüber tirol.ORF.at. „Und am Samstag findet genau vor dem Rathaus der Kinderfasching statt!“

Zoom.Tirol

Sachverständige waren bereits vor Ort

Gegen 21 Uhr wurde der Bürgermeister von Nachbarn darüber informiert, dass die Brüstung vom Balkon im ersten Obergeschoß auf den Gehsteig gedonnert sei. Daraufhin wurden die Brüstungen in den beiden darüber liegenden Geschoßen kontrolliert, jene im dritten Obergeschoß wurde vorsichtshalber zusätzlich gesichert.

Zoom.Tirol

Am Freitagvormittag war bereits ein Sachverständiger vor Ort, auch die zuständige Baufirma sowie der Planer wurden informiert, so der Bürgermeister. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, sei ihm jedenfalls ein Rätsel. Das Gemeindehaus wurde vor elf Jahren generalsaniert. Der entstandene Sachschaden ist überschaubar, wie der Bürgermeister informiert. Die Brüstung habe lediglich einen Pkw, nämlich genau seinen eigenen, getroffen.