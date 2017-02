Runder Tisch soll Zirler Berg entschärfen

Nach zahlreichen Protesten rund um die vielen Lkw-Fahrten am Zirler Berg gibt es am Freitag einen runden Tisch. Polizei, BH und Schotterunternehmer bemühen sich um eine Entschärfung. Die große Entlastung wird es aber wohl nicht werden.

Der Ärger am Seefelder Plateu über den vielen Lkw-Verkehr ist groß. Zwei Tunnelbaustellen - eine in Scharnitz und eine in Oberau bei Garmisch-Partenkirchen - bringen das Fass derzeit zum Überlaufen. Dutzende Lkws sind täglich mit dem Aushubmaterial unterwegs zu einer Deponie in Zirl.

ORF

Am steilen Zirler Berg sind Lkws mit rund 10 km/h unterwegs. Kolonnen sind die Folge, bergauf wie bergab - mehr dazu in Ärger über starken Lkw-Verkehr am Zirler Berg. Die Fahrten fallen unter Ziel- und Quellverkehr und sind vom Lkw-Fahrverbot am Zirler Berg ausgenommen. Wie viele andere Fahrten auch: An Spitzentag fahren bis zu 500 Lkws den Berg hinauf und hinunter.

Lkws sollen regelmäßig Platz machen

Bei dem Krisengespräch sitzen Vertreter der Transportfirmen, der Polizei und der Bezirkshauptmannschaft an einem Tisch. Eine mögliche Lösung sei, hieß es dem Vernehmen nach, dass die Schottertransporter künftig regelmäßig in Ausweichbuchten fahren müssen, um die Pkw-Kolonnen vorbeifahren zu lassen. Mehr ist von dem Treffen wohl nicht zu erwarten.