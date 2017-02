Lkw in Schlangenlinien auf A12 unterwegs

Ein 33-jähriger Lkw-Lenker ist Donnerstagfrüh mit seinem Fahrzeug auf der Inntalautobahn Schlangenlinien gefahren. Die Polizei stoppte den Slowaken bei der Ausfahrt Ötztal. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille.

Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Zudem hoben die Beamten eine Sicherheitsleistung ein. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten kurz vor 9.30 Uhr bei der Polizei gemeldet, dass der Lkw auf der A12 in Schlangenlinien Richtung Westen fuhr.

Schwerpunktkontrollen der Polizei

Auch Pkw-Fahrer müssen sich derzeit in acht nehmen. Wegen des Faschingshöhepunkts mit Unsinnigem Donnerstag und Faschingsdienstag wird die Polizei dieser Tage vermehrt auf den Straßen präsent sein - mehr dazu in Polizei kündigt scharfe Alkoholkontrollen an.