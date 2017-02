Polizei kündigt scharfe Alkoholkontrollen an

Mit dem Unsinnigen Donnerstag und dem Faschingsdienstag erreicht die Faschingszeit ihren Höhepunkt. Die Polizei führt dabei auch heuer vermehrt Alkoholkontrollen durch. Im Vorjahr wurden rund 6.000 Autofahrer auf Alkohol getestet.

In der Faschingszeit des Vorjahrs ereigneten sich in Tirol drei Verkehrsunfälle aufgrund von Alkoholeinfluss. Im Jänner 2017 ereigneten sich 15 Alkoholunfälle mit zum Teil schweren Verletzungen. Einige Lenker waren dabei laut Polizei mit 1,5 Promille Alkohol im Blut oder mehr unterwegs.

Kontrollen in allen Bezirken

In den nächsten Tagen soll in allen Bezirken mehr kontrolliert werden. Die Autofahrer werden auf Landes- und Gemeindestraßen, sowie auf den Autobahnen häufiger überprüft - zu unterschiedlichen Zeiten. Deshalb empfehlen die Beamten, sich zur eigenen und zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer an die Promillegrenzen zu halten.

Autofahrer sollten auch in Betracht ziehen, dass am nächsten Tag Restalkohol im Blut sein kann, wenn am Vorabend übermäßig viel Alkohol konsumiert wurde.

Bei einem Promillewert von 1,0 steigert sich das Unfallrisiko auf das Siebenfache, bei 1,2 Promille auf das Zwölffache und bei 1,8 Promille auf das 30-fache.