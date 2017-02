Autofahrer mit Faustschlägen attackiert

In Kirchdorf ist am Dienstagabend ein Beifahrer eines Pkw ausgerastet und hat einen Innsbrucker mit Faustschlägen verletzt. Grund war, dass ihm der Mann offenbar nicht schnell genug fuhr. Einen ähnlichen Vorfall gab es vor wenigen Tagen in Zirl.

Um 18.00 Uhr war der 39-jährige Innsbrucker mit seinen zwei Kindern von St. Johann Richtung Kirchdorf unterwegs. Dem Fahrer eines silbergrauen BMW, der hinter dem Innsbrucker unterwegs war, ging die Fahrt offenbar zu langsam. Er drängelte und fuhr dicht auf das Fahrzeug des Innsbruckers auf.

Lenkertür trotz Gegenwehr aufgerissen

Der Innsbrucker stieg daraufhin kurz auf die Bremse, um sich nach eigenen Angaben wieder einen Sicherheitsabstand zu verschaffen. Daraufhin überholte der unbekannte BMW-Lenker den Innsbrucker und zwang ihn durch ein riskantes Bremsmanöver auf der Bundesstraße in Kirchdorf zum Anhalten. Der Beifahrer stieg aus, riss trotz Gegenwehr des Innsbruckers die Fahrertür auf und versetzte dem 39-jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht. Danach flüchteten die beiden. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die aber bislang erfolglos blieb. Der Innsbrucker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach St. Johann gebracht.

Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein silbergrauer oder silberner BMW, 5er-Serie, mit Kitzbüheler Kennzeichen. Der Täter sprach laut Polizei mit ausländischem Akzent. Näheres ist nicht bekannt.

Ähnlicher Vorfall in Zirl

Einen ähnlichen Vorfall hat es erst vor wenigen Tagen auf der Tiroler Straße in Zirl gegeben. Der Lenker eines schwarzen BMW mit Wiener Kennzeichen nötigte einen vor ihm fahrenden einheimischen Lenker bereits bei der Ortsdurchfahrt mit der Lichthupe, weil er ihm offenbar zu langsam fuhr. Kurz vor dem Autobahnzubringer Zirl-Ost überholte der BMW-Fahrer, bremste ab und zwang den 56-jährigen Einheimischen zum Bremsen. Danach sprang er aus dem Auto, lief zum Auto des Tirolers und schlug mit den Fäusten die Seitenscheibe ein. Der Tiroler wurde verletzt, der BMW-Lenker flüchtete.