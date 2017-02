Schlierenzauer reist zur WM nach Lahti

Der Tiroler Gregor Schlierenzauer wird am Dienstag die Reise mit seinen Skispringer-Teamkollegen zu den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti mitmachen. Sprungtests am Sonntag und Montag seien positiv verlaufen.

Der 27-Jährige hat nach Mitteilung des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) seine am Sonntag in Tschagguns und am Montag in Seefeld absolvierten Sprungeinheiten zur Zufriedenheit absolviert.

Keine Probleme bei Testsprüngen

Der Rekordgewinner an Weltcup-Springen hatte sich am 5. Februar bei einem Sturz in Oberstdorf u.a. eine Seitenbandverletzung im rechten Bein zugezogen - mehr dazu in Schwerer Sturz von Schlierenzauer und WM-Start von Schlierenzauer fraglich . Am Sonntag kehrte er erstmals nach dem Sturz auf eine Schanze zurück. Oberschenkel und Fuß haben an den beiden Trainingstagen keine Probleme gemacht.

Am Sonntag hatte Schlierenzauers Manager Hubert Neuper die Wichtigkeit dieser Sprung-Tests hervorgehoben. „Es hängt von diesen zwei Tagen ab. Seine ganze Einstellung und sein Zugang ist, dass er das machen will“, hatte Neuper im Hinblick auf den Lahti-Trip zur APA - Austria Presse Agentur gesagt.

WM-Start ist in Reichweite

„Es war keine Wunderheilung, sondern viel Arbeit und das Glück, dass es mich bei dem Sturz nicht schlimmer erwischt hat. Die Sprünge gestern und besonders heute in Seefeld sind sehr positiv verlaufen. Damit ist ein WM-Start wieder in Reichweite. Alles Weitere und wohin die Reise wirklich geht, wird sich bei den Trainings in Lahti zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall extrem in Lahti dabei sein zu können“, sagte Schlierenzauer.