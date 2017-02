Mord bei Autokauf: Polizei vermutet Komplizen

Nach dem Mord an einem 47-jährigen Mann aus Thaur wird ein zweiter Beteiligter gesucht. Die verdächtigen Personen sind international per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Den Hauptverdächtigen vermutet die Polizei in Italien.

So wie sich die Angelegenheit nach bisherigem Ermittlungsstand darstelle, dürfte es einen zweiten Tatbeteiligten geben, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes (LKA), Walter Pupp, gegenüber ORF Tirol. Während vom gesuchten Hauptverdächtigen „Antonio“ ein vollständiger Name bekannt sei, habe man von eventuellen weiteren Mittätern keine Namen, so Pupp. Am Freitagabend war ein vermisster Tiroler tot im Kofferraum eines italienischen Wagens entdeckt worden – mehr dazu in Leiche im Kofferraum: Verdächtiger flüchtig.

Der Hauptverdächtige sei der Polizei in Italien bekannt, in Österreich sei er noch nicht aufgefallen. Man wisse nicht, ob er in Tirol Autokäufe durchgeführt habe, Versuche allerdings schon.

Polizei vermutet Haupttäter in Italien

Die Fahndung laufe europaweit, besonders intensiv aber in Italien, so der Leiter des LKA. Es gebe zwar keinen konkreten Hinweis, erfahrungsgemäß würden sich Täter aber in ihre als sicher empfundenen Bereiche zurückziehen, so Pupp.

Noch in U-Haft befand sich am Sonntag jener Mann, der die Zimmerschlüssel des Quartiers, in dem sich der Hauptverdächtige eingemietet hatte, zurückgegeben hat. Er sei mehrfach vernommen worden, seine Aussage werde von der Polizei aber nicht preisgegeben. Man gehe nicht davon aus, so Pupp im ORF-Gespräch, dass dieser Mann an der Tat beteiligt war.