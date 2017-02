Lenker rettete sich aus sinkendem Auto

Ein 28-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstag von einer Gemeindestraße in Ebbs abgekommen und mit seinem Auto über eine Böschung in den Inn gestürzt. Das Auto lief sofort mit Wasser voll, der Mann konnte sich unverletzt ans Ufer retten.

Wahrlich Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger einheimischer Pkw-Lenker am Samstag kurz vor Mitternacht in Ebbs (Bezirk Kufstein). Der Mann kam mit seinem Auto in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Sein Auto stürzte auf den unterhalb verlaufenden Innradweg und von dort in den Inn.

ZOOM.Tirol

Das Fahrzeug lief sofort mit Wasser voll, der Mann konnte sich noch rechtzeitig aus dem Auto befreien und zum Ufer schwimmen. Er dürfte bei dem Unfall laut Polizei unverletzt geblieben sein.

ZOOM.Tirol

Sein Auto versank gänzlich im Inn und wurde noch in der Nacht von den Feuerwehren Ebbs und Kufstein geborgen.