Herren-Staffel holt WM-Bronze in Hochfilzen

Österreichs Biathlon-Staffel mit dem Tiroler Schlussläufer Dominik Landertinger hat am Samstag in der 4 x 7,5 km-Staffel der Herren in Hochfilzen die Bronzemedaille gewonnen. Der Sieg ging an Russland vor Frankreich.

Die Herren-Staffel hat Gastgeber Österreich in Hochfilzen wie schon bei der Heim-WM 2005 mit einer Bronzemedaille erlöst. Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder und Dominik Landertinger jubelten am Samstag vor der Rekordkulisse von 22.300 Zuschauern über das ersehnte Edelmetall.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Der Tiroler Dominik Landertinger lag bis zum letzten Schießen mit dem da schon führenden Anton Schipulin und Martin Fourcade im Kampf um den Sieg. Wegen eines Nachladers ging es danach zwar nicht mehr um Gold und Silber. Den gleichzeitig vom Schießstand weggelaufenen Deutschen Simon Schempp hängte der Ex-Weltmeister aber mit einer unwiderstehlichen Attacke im letzten langen Anstieg ab. „Geil, eine Medaille. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich bin stolz, dass ich da vor dieser Kulisse laufen darf. Mit der Medaille ist das Ziel erreicht, ich bin sehr glücklich“, meinte Landertinger, der Schempp schlussendlich um 9,5 Sekunden distanzierte.

APA/Barbara Gindl

Die Verantwortung als Schlussläufer sei das Grauslichste, das es gibt. „Ich habe es im Schießen gut durchgezogen und dann gegen Schempp noch einmal spannend gemacht. Gott sei Dank ist es sich ausgegangen. Ich habe alles herausgeholt“, betonte der Hochfilzener. Auf Fourcade fehlten ihm 14,3 Sekunden. Schipulin lag 20,1 Sekunden vor dem Olympiazweiten im Sprint - mehr dazu in sport.ORF.at.