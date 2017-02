Ski-WM: Platz 5 für Stephanie Brunner

Die Tuxerin Stephanie Brunner hat am Donnerstag im Riesentorlauf der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz den fünften Platz belegt. Der Sieg ging an die Französin Tessa Worley, Zweite wurde Mikaela Shiffrin vor Sofia Goggia.

Beste Österreicherin wurde Stephanie Brunner als Fünfte. Titelverteidigerin Anna Veith wurde nur 22., Michaela Kirchgasser und Bernadette Schild landeten auf den Rängen zwölf und 17. Katharina Truppe als fünfte ÖSV-Teilnehmerin war im ersten Lauf nach einem Einfädler beim vorletzten Tor ausgeschieden.

Brunner zieht durch

Das Finale des Damen-Riesenslaloms wurde bei strahlendem Sonnenschein zu einem „Frühlingsskilauf“, die weiche Piste war eine salzige Angelegenheit. Dennoch zeigten die Damen eine engagierte Leistung. Brunner hatte bereits nach dem ersten Lauf gleich eine Kampfansage für den zweiten Durchgang losgelassen: „Es gibt ja noch einen zweiten Durchgang, auf den freue ich mich schon. Da muss ich gleich von oben g’scheit den Rhythmus finden.“

Das gelang der 22-jährigen Tirolerin und sie stellte mit dem fünften Platz beinahe ihr bestes Saisonresultat vom Oktober 2016 ein, als sie in Sölden Vierte wurde.

APA/EXPA/Johann Groder

„Der Mittelteil war sehr gut, dann habe ich aber wieder viel Zeit verloren. Da hätte ich mir eine geradere Linie gewünscht. Aber ich bin mit dem fünften Platz superhappy", so Brunner im ORF-Interview im Zielraum. „Ich bin nicht von einer Medaille ausgegangen und wollte einfach mein Bestes geben. Aber bei der Preisverteilung wollte sich schon dabei sein. Jetzt bin ich schon glücklich.“

Stephanie Brunner (AUT) - 5. Platz Mit der Zeit von 2:06.85 verbesserte sich Stephanie Brunner von Platz acht auf Platz fünf.

Link: