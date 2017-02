Patscherkofel: Höhere Kosten abgesegnet

Grünes Licht für den Bau der Patscherkofelbahn hat Mittwochabend der Innsbrucker Gemeinderat gegeben. Der Neubau der Bahn kostet statt ursprünglich geplanter 41 Millionen jetzt bis zu 55 Millionen Euro.

Nach dem Beschluss der Stadtregierung stimmte am Mittwoch auch der Gemeinderat den erhöhten Kosten zu. Der Ausbau wurde mit 28 Ja-Stimmen angenommen, neun Gemeinderäte – darunter die der FPÖ - votierten dagegen und zudem gab es zwei Enthaltungen.

Die neue Patscherkofelbahn bereitet der Stadtregierung Kopfzerbrechen. Abgesehen von den anhängigen Rechtsverfahren mit dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV) geht es vor allem ums Geld. Bis zuletzt ging man noch von 41 Mio. Euro für den gesamten Neubau aus, am Montag wurden 52 Mio. Euro plus drei Mio. Euro als Reserve genannt.

Hochbauten deutlich teurer als zunächst geplant

Während die neue Seilbahn selbst günstiger geworden sei als angenommen und nun bei „etwas über zwölf Mio. Euro“ liege, kommen vor allem die drei Hochbauten teurer: 7,3 Mio. Euro mehr als ursprünglich eingeplant sind dafür aufzuwenden.

Die Liftversetzung macht 714.000 Euro an Mehrkosten aus, die Energieversorgung 760.000 Euro und die Beschneiungsanlage 600.000 Euro. Zudem kämen Positionen hinzu, die in keiner Kostenschätzung enthalten gewesen seien. So sei etwa die Planungsleistung nur dem Grunde, aber nicht der Höhe nach angeführt gewesen.

Patscherkofelbahnen Ges.m.b.H.

Der Alpenvereins protestiert weiterhin gegen die geplante Bergstation. Das Schutzhaus dahinter dürfe nicht sterben, so der Tenor. Der Alpenverein plant deshalb eine Bürgerinitiative zu gründen und mit ihr am Patscherkofel eine Demonstration.

Innsbrucker Hausberg

2014 einigten sich Stadt Innsbruck und der bisherige Eigentümer, die Familie Schröcksnadel, über den Rückkauf des Innsbrucker Hausbergs - mehr dazu in Patscherkofel-Vertrag unterschrieben. Ein Sondergemeinderat beschloss im Oktober 2015 den Neubau der Patscherkofelbahn - mehr dazu in Stadt beschließt Neubau Patscherkofelbahn.

