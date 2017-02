Waldbrand durch Feuerwerkskörper

Kinder haben am Mittwochnachmittag durch einen Feuerwerkskörper einen Waldbrand ausgelöst. Die drei Kinder von zwölf bis 13 Jahren hatten in Absam am Eingang des Halltals einen Feuerwerkskörper gezündet.

Danach warfen die drei einheimischen Kinder den Feuerwerkskörper in einen Hang. Durch die Funken fingen das trockene Gras und Gestrüpp sofort Feuer und es entstand ein Flächenbrand. Die Kinder versuchten noch, das Feuer selbst zu löschen, was ihnen aber nicht gelang. Die Feuerwehr Absam konnte den Flächenbrand am Heuberg rasch unter Kontrolle bringen, etwa 500 Quadratmeter der Hängfläche verbrannten. Verletzte gab es nicht.

zeitungsfoto.at

Großer Waldbrand vor drei Jahren

Im März 2014 war es im Gelände etwas oberhalb zu einem riesigen Waldbrand gekommen der erst nach einem tagelangen Großeinsatz gelöscht werden konnte. Damals hatte ein Wanderer eine Zigarette achtlos weggeworfen - mehr dazu in Waldbrand bei Absam durch Zigarette ausgelöst.