Große Beute bei Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Mittwoch in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in Kirchberg eingebrochen. Im Haus wurde ein Tresor aufgebrochen und ein sechsstelliger Geldbetrag und Schmuck gestohlen.

Der unbekannte Täter durchsuchte bei seinem Einbruch in das unbewohnte und versperrte Haus in Kirchberg alle Zimmer. Dabei riss er einen Standtresor aus der Verankerung und transportierte diesen ab.

Beute in sechsstelliger Höhe

Einen weiteren Tresor im Haus knackte er und stahl daraus Bargeld in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags. Außerdem nahm der Unbekannte aus einer Schublade im Schlafzimmer Schmuck in derzeit unbekanntem Wert mit.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war das Haus nicht bewohnt, aber versperrt. Die Polizei in Kirchberg ermittelt.