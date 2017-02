Ex-Radstar Wiggings bei TV-Show verletzt

Der frühere Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins hat sich beim Training für die britische TV-Show „The Jump“ im Kühtai (Bezirk Imst) einen Bruch im linken Bein zugezogen. Damit musste er sich aus der TV-Show verabschieden.

Der fünffache Olympiasieger gab nach einer Untersuchung Entwarnung. „Ich muss drei bis sechs Wochen pausieren, aber es ist kein Gips nötig“, schrieb Sir Wiggins auf Twitter.

Wiggins kann an der TV-Show nicht mehr teilnehmen, wird aber in den bisherigen Aufzeichnungen zu sehen sein. In der ersten Woche in Tirol hatte er sich eine Muskelzerrung zugezogen.

AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE LIONEL BONAVENTURE / AFP

Immer wieder Verletzte bei TV-Show

Die Show des Channel 4 stand bei früheren Staffeln unter keinem guten Stern. In Großbritannien prominente Teilnehmer hatten u.a. einen Kreuzbandriss, eine Wirbelverletzung und einen Knöchelbruch erlitten.