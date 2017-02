Nach Lawinenabgang in Lebensgefahr

Bei einem Lawinenabgang in Obergurgl ist am Sonntagvormittag ein 45-jähriger Schwede lebensgefährlich verletzt worden. Der Freerider war von einer Lawine etwa 300 Höhenmeter über eine Rinne mitgerissen worden.

Eine Gruppe Freerider fuhr bei der Abfahrt von der Hohen Mut im freien Gelände zur Jöchlasrinne, als sich ein Schneebrett löste, das den 45-Jährigen über die teilweise felsige Rinne mit in die Tiefe riss. Die anderen Mitglieder der Gruppe fuhren sofort talwärts und konnten den Verschütteten in zwei Metern Tiefe orten und ausgraben. Der lebensgefährlich Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

zeitungsfofo.at

Die anderen Gruppenmitglieder blieben unverletzt. Außer dem Notarzthubschrauber standen auch ein Hubschrauber des Innennministeriums und die Bergrettung Sölden im Einsatz.