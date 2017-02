Mayrhofen: Diebstahl und Vandalismus

Ein mysteriöser Fall von Vandalismus beschäftigt derzeit die Polizei in Mayrhofen. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag zwei Autos auf einem Hotelparkplatz beschädigt, davor war er in ein angrenzendes Bauernhaus eingestiegen, in dem die Besitzer schliefen.

Der Unbekannte betrat gegen 2.30 Uhr ein unversperrtes Bauernhaus im Ortsteil Rauchenwald, nahm dort aber nur eine Jacke aus der Küche mit. Danach ging er zum angrenzenden Parkplatz eines dazugehörigen Hotels und öffnete ein dort abgestelltes Auto.

Er riss den Blinker sowie den Scheibenwischerhebel ab und wandte sich dem nächsten Pkw zu. Nachdem er diesen durchsucht hatte, zündete er ein Handtuch im Kofferraum an und schlug den Kofferraumdeckel zu. Glücklicherweise erlosch der Brand dort von selbst. Danach dürfte der Unbekannte noch einen Milchtank in den Ziller geschoben haben.

Polizei Mayrhofen

Das Ehepaar, das im 1. Stock des Bauernhauses schlief, als der Unbekannte hereinkam, hat von dem Vorfall nichts bemerkt. Der Mann wurde aber von einer Überwachungskamera aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Mayrhofen entgegen.

