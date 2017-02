ÖAV kann bei Mitgliedern kräftig zulegen

Der Österreichische Alpenverein hat im Jahr 2016 bei der Mitgliederzahl kräftig zulegen können. Der Verein hat nun deutlich über eine halbe Million Mitglieder, in Tirol sind über 106.000 Menschen beim Alpenverein.

Um 3,7 Prozent wuchs der Mitgliederstand des Gesamtvereins im Vorjahr an. Derzeit sind 521.575 Menschen Mitglied beim ÖAV. Die meisten Mitglieder hat der ÖAV in Wien, über 119.000 Menschen in der Bundeshauptstadt sind Alpenvereinsmitglieder. Tirol kommt mit über 106.000 Mitgliedern an der zweiten Stelle, gefolgt von Oberösterreich mit fast 68.000 Mitgliedern und der Steiermark mit fast 64.000 Mitgliedern.

Gerald Aichner

Starkes Wachstum im Burgenland und in Wien

Die wenigsten Mitglieder hat der ÖAV im Burgenland, wo nur 2.428 Menschen Mitglieder sind, allerdings bei stark steigender Tendenz. Mit einem Plus von 7,8 Prozent konnte der Alpenverein im Burgenland prozentuell seinen größten Mitgliederzuwachs verbuchen. Sehr starke Zuwächse gab es auch in Wien mit einem Plus von 4,8 Prozent. Die größte Wiener Sektion „Edelweiss“ schaffte einen Zuwachs von 5,4 Prozent, sie hält nun bei 49.658 Mitgliedern. Damit ist die Wiener Sektion nach der Sektion „Innsbruck“ mit 51.538 Mitgliedern die zweitgrößte Sektion des ÖAV.

Auch in Tirol deutlicher Zuwachs

In Tirol konnte der Alpenverein im Vorjahr einen Zuwachs um 2.380 Mitglieder verbuchen, was einem Wachstum von 2,3 Prozent entspricht. Neben der Sektion Innsbruck sind zahlenmäßig starke Sektionen in Tirol Kufstein mit 5.295 Mitgliedern und Hall mit 4.210 Mitgliedern.

Der Präsident des ÖAV, Andreas Ermacora, sieht in der wachsenden Mitgliederzahl auch ein gesellschaftspolitisches Gewicht für die Anliegen des Alpenverein. Der Alpenverein stehe für gemeinsame Bewegung in der Natur, alpine Erlebnisse, den Schutz der Bergwelt und die Förderung des Naturbewusstseins.

