Tuberkulose: Kein weiterer Fall in Kufstein

Der Kufsteiner Bezirkshauptmann hat am Donnerstag nach einem Tuberkulosefall an einem Gymnasium in der Bezirkshauptstadt Entwarnung gegeben. Es werde aber noch abschließende Untersuchungen geben.

„Kein weiterer Schüler ist erkrankt, das gilt auch für den Lehrkörper“, so Christoph Platzgummer nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse der letzten Blutproben. Ende Jänner war bekannt geworden, dass ein Asylwerber aus Afghanistan an TBC erkrankt war - mehr dazu in Fall von offener Tuberkulose an Gymnasium.

Vermutlich erst in Österreich angesteckt

Auch die Mitbewohner des 17-Jährigen, der derzeit am Landeskrankenhaus Natters behandelt wird, sind nicht an Tuberkulose erkrankt. Dennoch sollen im April die in einem derartigen Fall vorgesehenen abschließenden Untersuchungen durchgeführt werden.

Der 17-Jährige, der mit seiner Familie in einem Quartier in Kirchbichl wohnt, war laut Angaben des Landes bereits im Vorjahr ärztlich und radiologisch untersucht worden. Zu diesem Zeitpunkt sei er noch nicht krank gewesen, hatte es geheißen. Die Tuberkulose-Erkrankung müsse demnach in den vergangenen drei Monaten erfolgt sein.