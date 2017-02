Große Drogenfunde bei Hausdurchsuchungen

Große Mengen Suchtgift hat die Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen in Innsbruck und Rum entdeckt. Die Ermittler konnten in großen Mengen Marihuana und verschiedene andere Drogen sicherstellen.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurden am 30. Jänner in Innsbruck vier Wohnungen durchsucht. Die Beamten fanden neben drei Indoor-Plantagen für Marihuana auch Amphetamin, Kokain, LSD, Opium und getrocknetes Cannabiskraut.

Die in Innsbruck gefundenen Drogen sollen laut Polizei einen Straßenverkaufswert von mindestens 25.000 Euro haben. Außerdem wurden über 4.300 Euro Bargeld, ein Laptop und zwei Smartphones sichergestellt. Einer der Beschuldigten gestand auch, über das Internet Kokain und Heroin gekauft zu haben. Über zwei Verdächtige wurde die U-Haft verhängt, zwei weitere wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Fast fünf Kilogramm Marihuana

Wie erst jetzt bekannt wurde, konnten Kriminalbeamte im Dezember in einer Wohnung in Rum 4,7 Kilogramm Marihuana von sehr guter Qualität sicherstellen. Das Kraut aus einer Indoor-Plantage soll einen Straßenverkaufswert von 47.000 Euro haben.

Der Wohnungsmieter wurde vorläufig festgenommen, er gab an, dass er das gesamte Suchtgift selbst konsumieren wollte. Der Beschuldigte wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Verdächtigen in Innsbruck und in Rum sind durchwegs österreichische Staatsbürger.