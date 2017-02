Hochfilzen: Dank Biathlon ein florierender Ort

Hochfilzen und Biathlon sind in den letzten 50 Jahren zu einer wahren Einheit verschmolzen. Für die jahrzehntelang vom Magnesitabbau geprägte Gemeinde ist die Sportart zu einem werbe- und tourismustechnischen Joker der Sonderklasse geworden.

Jahrzehntelang war die Gemeinde vom magnesitabbau geprägt. 1967 wurde am Truppenübungsplatz Hochfilzen die Biathlonanlage feierlich eröffnet.

„Hochfilzen ist im Weltfokus“, zeigte sich Bürgermeister Konrad Walk im Gespräch mit der APA ob der unmittelbar bevorstehenden Biathlon-WM euphorisch. Vor allem der Bekanntheitsgrad der früheren Arbeitergemeinde sei durch den Biathlon-Sport über die Landesgrenzen hinaus enorm gestiegen. „Durch Biathlon wird einfach signalisiert, dass sich im Ort etwas tut. Er wird interessanter, auch für Investitionen“, sagte Walk.

Und der Bürgermeister zählte die positiven Folgewirkungen auf, von denen ein Gutteil auf das Biathlon-Konto geht. Man verspüre einen „gewaltigen Zuzug“, der private und soziale Wohnbau befinde sich im Aufschwung. Auch in puncto Betriebsansiedelungen verzeichne Hochfilzen eine positive Entwicklung.

Zahl der Nächtigungen deutlich angestiegen

An die drei Millionen Euro seien zudem in Folge und im Vorfeld der Weltmeisterschaft in die Infrastruktur investiert worden - vor allem im Bereich des Wegenetzes. „Wir haben die Basis schaffen können, dass wir touristisch weiter wachsen“, erklärte Walk. Ein Beleg dafür: Auch die Nächtigungszahlen seien in den vergangenen drei Jahren nicht zuletzt durch Biathlon von rund 45.000 auf 65.000 gestiegen.

Der Grundstein für den Aufschwung sei im Zuge der vergangenen WM in der Gemeinde im Jahr 2005 gelegt worden. Damals wurde die Infrastruktur geschaffen, aufgrund der man nunmehr auf einem „höheren Level“ agieren könne, so der Ortschef. Als touristische Nachnutzung schwebt Walk ein sogenannter „Biathlon-Weg“ mit einer Veranschaulichung der Entwicklung des Sports im Ort vor, den die Touristen auch im Sommer begehen können. Die Nachfrage wäre auf jeden Fall vorhanden, zeigte er sich überzeugt.

Die gesamte Region profitiert

Auch im Tourismusverband Pillerseetal herrschte vor den Wettkämpfen Euphorie. „Das ist die größte Veranstaltung, die es in der Region je gegeben hat“, erklärte Geschäftsführer Armin Kuen gegenüber der APA. Vor allem der deutsche Markt sei „gehypt“, die Nachfrage riesengroß, sah der Geschäftsführer enorm positive Auswirkungen auf die gesamte Region.

„Die Betten in der Region sind schon seit langem voll“, sagte Kuen. Wie wichtig Biathlon mittlerweile für das Pillerseetal geworden ist, veranschaulichte der TVB-Geschäftsführer mit folgender Zahl: Im vergangenen Dezember habe man - natürlich auch bedingt durch die geringe Schneelage - ein Nächtigungsminus von 26 Prozent verzeichnet. Rund 16 Prozent davon seien auf den wegen der Weltmeisterschaft entfallenen Biathlon-Weltcup Anfang Dezember zurückzuführen.

ORF überträgt alle Rennen live ORF eins überträgt alle elf Rennen in einer Gesamtlänge von knapp 20 Stunden live. Dazu kommen mehr als zehn Stunden Highlights in ORF SPORT +. auch die Eröffnungsfeier am Mittwochabend überträgt ORF SPORT +.

Buntes Rahmenprogramm soll Gäste binden

Der TVB werde jedenfalls auch während der WM ordentlich die Werbetrommel rühren. Und Kuen verwies auf das umfangreiche Rahmenprogramm. Nach den Wettkämpfen wartet etwa das „Fan Village“ beim Kulturhaus Hochfilzen auf die erwarteten rund 150.000 Fans. Dort werden jeden Tag Liveacts den Besuchern musikalisch einheizen. Bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch (19.30 Uhr) fungiert Chartstürmer DJ Ötzi als Hauptact.

An Renntagen wird das „Fan Village“ am Abend zum „Medal Plaza“. Auf einer großen Bühne werden die Medaillengewinner präsentiert, und die Fans werden die Superstars hautnah erleben.

