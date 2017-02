Möglicher Mordversuch nach Unfallfahrt

Die Polizei ermittelt in Sölden nach einer Unfallfahrt Samstagnacht wegen versuchten Mordes. Ein betrunkener Urlauber hatte ein Auto gestohlen. Mit zwei einheimischen Insassen raste er durch Sölden und prallte gegen ein Tunnelportal.

Samstagnacht um 2.55 Uhr setzte sich der 23-jährige Schweizer in ein Auto, in dem sich zwei Einheimische - eine 26-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann - befanden. Sie hatten in dem Wagen auf einen Bekannten gewartet, der kurz in ein Lokal gegangen war.

Insassen konnten nicht aussteigen

Dann forderte der Schweizer die beiden Insassen auf, auszusteigen, sonst würde er sie umbringen. Er gab den beiden dann aber vor Beginn der etwa zwei Kilometer langen rasanten Fahrt keine Möglichkeit mehr auszusteigen. Auf der Fahrt durch Sölden prallte er mehrmals gegen eine Leitschiene, bevor er laut Insassen absichtlich gegen ein Tunnelportal am nördlichen Ortsrand von Sölden fuhr.

1,8 Promille bei Fahrt

Bei dem Unfall wurden die drei Insassen unbestimmten Grades verletzt. Der Schweizer wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Laut Polizei sagte er bei der Befragung, dass er sich an nichts erinnern könne. Ein Motiv für die Fahrt gibt es nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei ermittelt jetzt, ob der Lenker neben einer Alkoholisierung von 1,8 Promille noch durch andere Substanzen beeinträchtigt gewesen war. Um das Tempo während der Fahrt zu ermitteln wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes, weil der Lenker vor der Fahrt gesagt haben soll: „"Steigt’s aus, sonst bring’ ich euch um!“ und die beiden keinen Möglichkeit hatten auszusteigen.