Hotel Schick: Millionen für Umbau nach Pleite

Die Pletzer Gruppe investiert Millionen in den Umbau des Hotel Schick. Vor mehr als zwei Jahren war das Hotel in Walchsee in die Pleite geschlittert, bevor es von der Unterländer Unternehmensgruppe übernommen wurde.

Im Sommer 2015 übernahm die Unterländer Pletzer Gruppe das Hotel aus der Konkursmasse - mehr dazu in Hotel Schick an Pletzer-Gruppe verkauft. In einer ersten Welle wurden 30 Zimmer umgebaut und klimatisiert. Nun soll das Hotel nach Ostern wieder geschlossen werden und bis Herbst total umgebaut werden.

Nur Hülle bleibt von altem Hotel übrig

In einem neuen Zubau will man Hallen- und Freibad unterbringen. Außerdem entsteht eine neue Wellnesslandschaft. Zusätzlich werden noch nicht renovierte 40 Zimmer umgebaut. Damit bleibt vom alten Hotel Schick nur noch die Hülle übrig. Spätestens im Dezember soll das Hotel nach der Millioneninvestition wieder aufsperren.