Schwerer Sturz von Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer ist am Sonntag in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf bei der Landung schwer gestürzt. Entgegen erster Befürchtungen verletzte er sich aber nicht am Knie, zog sich aber schwere Prellungen im Brustbereich zu.

Der vierfache Skiflug-Weltmeister fiel nach seinem Telemark bei der Landung bei 201 Meter nach vorne und überschlug sich im Auslauf der Heini-Klopfer-Schanze mehrmals. Der 27-Jährige blieb zwar liegen, war aber bei Bewusstsein und klagte über Schmerzen im rechten Knie, wo er im Vorjahr am Kreuzband operiert worden war.

Schlierenzauer in Quali schwer gestürzt Der vierfache Skiflug-Weltmeister kam nach der Landung bei 201 Metern zu Fall und blieb zunächst regungslos liegen.

Zur Untersuchung in Krankenhaus gebracht

Zuerst wurde auch eine neuerliche Verletzung des Knies befürchtet, nach einer ersten Untersuchung im Krankenhaus von Immenstadt unter der Aufsicht von Teamarzt Stefan Hainzl wurde allerdings keine starke Schwellung im Bereich des Gelenks festgestellt. Schlierenzauer erlitt jedoch schwere Prellungen im Brustbereich und wurde daher auf innere Verletzungen weiteruntersucht.

Erfolgreiches Comeback nach Operation

Schlierenzauer war erst vor drei Wochen nach mehr als einem Jahr Pause bei den Bewerben im polnischen Wisla in den Weltcup zurückgekehrt. Bereits in seinem zweiten Bewerb landete der Tiroler auf dem achten Platz - mehr dazu in Achter: Schlierenzauer zurück in Weltcup-Spitze. Auch in den folgenden Bewerben schaffte es Schlierenzauer immer wieder in den Hauptbewerb.

In Oberstdorf war der Gewinner von 53 Weltcup-Springen auch auf eine Flugschanze zurückgekehrt und hatte sich im ersten Bewerb auf dem Bakken im Allgäu auf Platz 19 klassiert. Nach einem mäßigen Flug auf 185,0 Meter im ersten Durchgang steigerte sich Schlierenzauer im zweiten Versuch auf 214,0 Meter - mehr dazu in Schlierenzauer wagt sich auf Flugschanze.