Autolenker prallte frontal gegen Bus

Ein tschechischer Autolenker ist am Samstagnachmittag in Gießenbach bei Scharnitz frontal in das Heck eines Linienbusses geprallt. Bei dem Unfall wurden seine Frau und seine Tochter verletzt.

Der 59-Jährige war von Scharnitz in Richtung Seefeld unterwegs, als er laut eigenen Angaben aufgrund von Übermüdung und vermutlich durch Sekundenschlaf in das Heck des Busses prallte, der auf einer Haltestelle stand. Bei dem Unfall wurde seine 21-jährige Tochter, die auf der Rückbank geschlafen hatte, schwer verletzt. Seine 58-jährige Frau am Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht.

zeitungsfoto.at

Die Businsassen blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand aber erheblicher Schaden.