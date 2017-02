Drogenlenker flüchtete vor der Polizei

Bei einer halsbrecherischen Flucht vor der Polizei hat ein 29-jähriger Lenker am Freitagabend in Münster einen Unfall verursacht. Wie sich herausstellte, stand der Lenker unter Drogeneinfluss.

Der Mann war auf der Unterinntalstraße von Jenbach in Richtung Münster unterwegs, als einer Polizeistreife auffiel, dass bei dem Wagen vorne die Nummerntafel fehlte. Anstatt die mehrfachen Aufforderungen der Polizei zum Anhalten zu befolgen, stieg der Lenker aufs Gas und überholte in Münster in einer Kurve trotz Gegenverkehr.

Drogen auf der Unfallstelle gefunden

Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und kam nach der Kollision mit einem Begrenzungspflock in einem Feld zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme machte die hinzugezogene Sprengelärztin einen Test auf Suchtgift, der positiv verlief.

Auch im Bereich der Unfallstelle konnten die Polizisten Drogen finden. Der österreichische Lenker, der mit einem geliehenen Pkw unterwegs war, wird wegen verschiedener Vergehen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.