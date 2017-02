Neues Budget-Hotel in Hall

In Europa wächst das Angebot an Economy-Hotels. Das sind Häuser, die nur das Notwendigste bieten, das allerdings in sehr guter Qualität. Jüngstes Haus dieser Kategorie ist das 4-Rest-Hotel in Hall.

Direkt neben dem Kreisverkehr und der Autobahnabfahrt Hall West liegt das neue 4-Rest Hotel. Es ist ein sogenanntes „Budget Hotel“, also ein Haus, das auf großzügige Lobby, Bar und Sauna verzichtet und dafür moderate Preise anbietet. Investor und Direktor sehen sich damit im Trend. Diese Hotelkonzepte setzten sich in Städten immer mehr durch.

Die Zimmer bieten Drei-Sterne-Komfort: Dusche, Bett und Fernseher sind die wichtigsten Einrichtungsgegenstände. 94 Euro kostet ein Doppelzimmer im Schnitt, 84 Euro zahlt man für ein Einzelzimmer ohne Frühstück. Mit diesem Angebot will Hoteldirektor Christian Bonk Gäste anlocken.

Im Business-Segment seien stark die Gäste der Firmen vertreten, die um das Haus angesiedelt sind sowie die Geschäftsreisenden aufgrund der Autobahnanbindung. Weitere Gästegruppen seien Busreisende oder Urlauber, die nachts einmal eine Pause brauchen, so Bonk. Dass das Hotel im Haller Gewerbegebiet mit der Logistik-Zone steht, sehen die Betreiber also nicht als Nachteil.

Seit Mitte Jänner läuft der Betrieb im neuen Hotel. Wie gut das Konzept eines Budget Hotels in Hall funktioniert, wird die Zukunft zeigen.