Naturbahnrodler holen WM-Gold im Team

Bei den Weltmeisterschaften im Naturbahnrodeln in Rumänien hat Österreich am Freitag den Team-Bewerb gewonnen. Mit den beiden Tirolern Thomas Kammerlander und Tobias Angerer siegten Tina Unterberger und Rupert Brüggler vor Italien und Russland.

Bei Nieselregen und relativ warmen Temperaturen setzten sich Tina Unterberger, Thomas Kammerlander und sowie das Doppel Rupert Brüggler/Tobias Angerer durch und ließen damit unter anderem die Teams aus Italien und Russland, die den zweiten bzw. dritten Platz belegten, hinter sich.

Chris Walch

Knapp 1,5 Sekunden Vorsprung auf Italien

Der Erfolg im Teambewerb kam überraschend, denn am Ende war das Ergebnis nicht so knapp, wie es sich die Rodler erwartet hätten. Unterberger legte zwar nur die zweitschnellste Zeit bei den Damen im Teambewerb hin, aber sowohl Kammerlander als auch Brüggler/Angerer fuhren jeweils Bestzeit, wodurch am Ende ein Vorsprung von fast eineinhalb Sekunden auf das zweitplatzierte Team aus Italien zu Buche stand.

Die russische Mannschaft, die bisher auch bei jedem Teambewerb im Weltcup auf den dritten Rang fuhr, holte sich die Bronzemedaille.

Marian Negotai

Am Samstag geht es weiter mit den ersten Wertungsläufen der Damen, Herren und Doppel, wobei die Doppelsitzer auch gleich das Finale durchführen.