Direktorenwechsel an Innsbrucker Schulen

Die Direktoren der Innsbrucker Handelsakademie und der Tourismusschulen Villa Blanka tauschen ihren Arbeitsplatz. Im nächsten Schuljahr leitet Sabine Wechselberger die Villa Blanka, Peter Kreining wird Direktor der Handelsakademie.

Nach 17 Jahren verlässt Peter Kreinig mit Ende des laufenden Schuljahrs die Tourismusschulen Villa Blanka in Innsbruck, elf Jahre war er dort als Direktor tätig. Er kehrt zurück an die Handelsakademie Innsbruck, an der er bereits als Lehrer unterrichtete.

Landesschulrat für Tirol

Seine Nachfolgerin bei den Tourismusschulen wird die jetzige HAK-Direktorin Sabine Wechselberger. Dort war sie schon früher als Direktorin tätig. „Mit ihr kehrt eine begeisterte Touristikerin und ehemalige Professorin an die Schule zurück", so Villa-Blanka-Obmann Klaus Ennemoser.

Neue Ausrichtung der Villa Blanka

Die Villa Blanka hat derzeit mit schwindenden Schülerzahlen zu kämpfen. Durch eine neue Ausrichtung will man wieder mehr Jugendliche und deren Eltern ansprechen - mehr dazu in Villa Blanka kämpft gegen Schülerschwund. Ennemoser zeigte sich in einer Aussendung überzeugt, dass Wechselberger die von Kreinig eingeleitete Neupositionierung der Schule aktiv fortführen werde.

In Abstimmung mit den betroffenen Personen sowie den Verantwortlichen der Villa Blanka sei hier eine für alle gute Lösung gefunden worden, erklärte die Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Tirol, Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP).