Erste Tour of the Alps startet im April in Tirol

Die ersten beiden Etappen der neuen Radrundfahrt Tour of the Alps führen durch Tirol. Die Nachfolgeveranstaltung des Giro del Trentino startet am Ostermontag, 17. April, in Kufstein. das Ziel ist in Innsbruck.

Die Etappe am Ostermontag wird in Kufstein gestartet und endet bei der Hungerburg in Innsbruck. Tags darauf geht es von Innsbruck über das Pustertal nach Osttirol zum Ziel in Innervillgraten.

Die restlichen drei Etappen werden in Südtirol und im Trient gefahren, wie die Veranstalter am Freitag bei der Präsentation in Mailand bekanntgaben.

Tirol Cycling Team fix am Start

Wie schon die Trentino-Rundfahrt wird auch das neue UCI-Rennen viele Topfahrer als Vorbereitung auf den Giro d’Italia im Mai nützen. Mit dem Tirol Cycling Team ist die Teilnahme einer österreichischen Mannschaft bereits fixiert. Die Tour dient den Veranstaltern auch als Probegalopp und Werbeplattform für die Straßen-WM 2018 in Innsbruck.

