Wörgler Firma von Unbekannten erpresst

In Wörgl war bei einer Firma das Computersystem über Tagen lahmgelegt. Grund war ein Virus, das eine externe EDV-Firma erst nach einiger Zeit entfernen konnte. Für die Entschlüsselung des Virus-Codes verlangten die Täter ca. 5.000 Euro.

Am Dienstag waren die Mitarbeiter der Firma, deren Namen die Polizei derzeit nicht nennen will, wie immer zur Arbeit erschienen. Doch die Computer des Verwaltungsbereichs waren lahmgelegt. Die Firmenleitung des mittelständischen Betriebs holte sich externe Hilfe.

Erpresser-Mail am nächsten Tag

Am Mittwoch dann erreichte ein E-Mail die Firmenleitung. Wenn das Unternehmen fünf Bitcoins (ca. 5.000 Euro) überweist, würden der oder die Täter der Wörgler Firma den Code zur Entschlüsselung zukommen lassen. Doch darauf ließ sich der Produktionsbetrieb nicht ein und schaltete die Polizei ein. So sind auch die IT-Ermittler der Polizei mit der Causa beschäftigt. Bekannt ist, dass es sich um einen Virus handelt, der „Hakuna Matata“ heißt. Die Polizei geht davon aus, dass hier professionelle Täter am Werk waren.