Radio Tirol mit großer Akzeptanz beim Publikum

Einen Zuwachs in der Reichweite und konstante Werte bei den Marktanteilen verzeichnet ORF Radio Tirol beim Radiotest 2016 in seiner wichtigsten Zielgruppe. Damit bleibt Radio Tirol der beliebteste Sender der Tirolerinnen und Tiroler.

Radio Tirol steigert seine Tagesreichweiten in der Zielgruppe 14 – 49 (MO-FR) gegenüber 2015 um einen Prozentpunkt von 17,3 auf 18,3 Prozent und in der Zielgruppe 35+ (MO-FR) um 0,8 Prozentpunkte von 35 auf 35,8 Prozent. Die Marktanteile in allen Zielgruppen (MO-SO) bleiben gleich und liegen etwa in der Zielgruppe 10+ bei 27 Prozent, in der Zielgruppe 35+ bei 33 Prozent.

Der ORF gesamt erreicht bundesweit im Ganzjahr 2016 täglich 61,5 Prozent der Personen ab zehn Jahren und bleibt stabil. Täglich hören 4.724.000 Personen ab zehn Jahren die Radioprogramme des ORF.

Die ORF-Regionalradios erreichen täglich 28,6 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab zehn Jahren (2.197.000), der Marktanteil liegt österreichweit bei stabilen 33 Prozent.

ORF

Mit noch mehr Regionalität ins Jahr 2017

„Wir freuen uns über die Ergebnisse des Radiotests 2016 und bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern“, so Programm-Chef Christoph Rohrbacher. „Wir sind das Radio der Tirolerinnen und Tiroler und werden in den kommenden Monaten mit vielen Aktionen noch mehr als bisher schon in den Bezirken sein und die Vielfältigkeit und Besonderheit der Tiroler Regionen in Radio Tirol spürbar machen.“

