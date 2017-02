Ärztemangel in der Strahlentherapie

An der Innsbrucker Klinik für Strahlentherapie-Radioonkologie fehlt derzeit fast ein Viertel der Ärzte. Zwar gibt es dort die modernsten Geräte, die eine optimale Therapie ermöglichen, aber sieben Stellen können nicht nachbesetzt werden.

Es gibt zu wenig Radioonkologen und die Bezahlung in Innsbruck sei nicht attraktiv genug, sagt der Direktor der Klinik, Peter Lukas. Speziell durch das Arbeitszeitgesetz für Ärzte, nachdem Ärzte nur begrenzt arbeiten können und dürfen, sei das eine sehr bedrohliche Situation.

TILAK

Leistungen werden möglicherweise eingeschränkt

Die Ärzte, die verblieben sind, könnten diesen Arbeitsaufwand kaum mehr betreiben, so Lukas. Man müsse in Zukunft überlegen, welche Leistungen man noch anbieten könne. Der Gesundheitslandesrat sei bereits von der „Gefahr in Verzug“ informiert.