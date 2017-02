Rauchen soll für Jugendliche erschwert werden

Im Landtag ist am Mittwoch über ein Verkaufsverbot für Tabakwaren für Jugendliche diskutiert worden. Die ÖVP sprach sich für eine Verschärfung des Jugendschutzgesetzes aus. Die Grünen hingegen glauben nicht an den Erfolg von weiteren Verboten.

In Österreich dürfen Jugendliche derzeit ab 16 Jahren rauchen. Im Europavergleich ist das eine kulante Regelung. Von den 28 EU-Staaten gibt es bereits in 20 Staaten ein Verkaufsverbot für Tabakwaren an unter 18-Jährige.

Grüne: „Jugendliche rauchen trotzdem“

Die Frage, ob es auch in Tirol eine Verschärfung der Jugendschutzbestimmungen, für die das Land Tirol zuständig ist, geben sollte, polarisierte im Landtag, wie das Rauchen an sich. Andreas Angerer, Abgeordneter der Grünen, sah die Lösung nicht in weiteren Verboten: „Uns sollte bewusst sein, dass eine weitere Einschränkung Jugendliche nicht davon abhält, mit dem Rauchen zu beginnen. Auch jetzt beginnen schon viele vor dem 16. Lebensjahr, obwohl es verboten ist.“

ÖVP: Deutsches Rauchverbot zeigt Wirkung

Die Grünen wollten von der für den Jugendschutz zuständigen ÖVP-Landesrätin Beate Palfrader wissen, ob weitere Verbote in Tirol geplant sind. Palfrader rechnete vor, dass in Österreich und Tirol laut Statistik fast dreißig Prozent der 15-jährigen Mädchen sowie 25 Prozent der 15-jährigen Burschen rauchen. Ihre Position lautet deshalb: „Wir werden beides brauchen. Wir werden eine Anhebung der Altersgrenze brauchen, um die Hemmschwelle zu vergrößern. Und wir werden begleitend dazu die unterschiedlichsten Präventivmaßnahmen setzen müssen. Auch Deutschland hat die Altersgrenze angehoben und konnte damit einen eklatanten Rückgang jugendlicher Raucher verzeichnen.“

SPÖ prangerte Vorbildwirkung der Politiker an

Die Oppositionsparteien verlangten, nicht nur über Nikotin sondern auch über Alkohol zu diskutieren. SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik etwa kritisierte die fehlende Vorbildwirkung der Politiker und sprach von „Doppelmoral“: „Einerseits sagt man den Jugendlichen, sie dürfen ja bloß nicht Alkohol trinken und rauchen, andererseits begrüßen sich die höchsten politischen Vertreter um 10.00 Uhr am Vormittag mit Hochprotzentigem und stoßen auf die Tradition an.“

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) hat zuletzt angeregt, das Rauchen künftig erst mit 18 statt mit 16 zu erlauben - mehr dazu in Karmasin will Rauchverbot unter 18. Die Meinungsbildung in den für den Jugendschutz zuständigen Bundesländern läuft.