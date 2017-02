Arbeitsmarkt startet positiv ins Jahr

Die Arbeitslosigkeit in Tirol ist im Jänner weiter zurückgegangen. Österreichweit verzeichnet Tirol damit den stärksten Rückgang. Ein Grund für den positiven Trend ist die momentan gute wirtschaftliche Entwicklung.

23.000 Tiroler waren im Jänner arbeitslos gemeldet. Das sind 5,3 Prozent weniger als im Jänner 2016. Weiter positiv entwickelt sich laut AMS Tirol Chef Anton Kern der Stellenmarkt: „Erfreulich ist die nach wie vor starke Nachfrage nach Arbeitskräften, ein Zuwachs an Stellenangeboten von 620 oder 17,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ist beachtlich, auch der Lehrstellenmarkt entwickelt sich weiter sehr positiv und eröffnet jungen Menschen nach der Pflichtschule große Chancen."

Nur im Bezirk Imst leichter Anstieg

Zur positiven Enwticklung am Arbeitsmarkt würden nahezu alle Branchen und auch fast alle Bezirke beitragen, so Kern. Lediglich in Imst gibt es eine leichte Zunahme bei den Arbeitslosen. In Kitzbühel ging die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen um 10,4 % oder -178 Personen zurück. Es folgen Reutte (-7,4 % oder -41), Lienz (-7,3 % oder -186), Innsbruck (-6,0 % oder -611), Kufstein (-4,8 % oder -165), Landeck (-4,3 % oder -60) und Schwaz (-2,1 % oder -48). In Imst ist die Arbeitslosigkeit mit +0,3 % oder +7 Personen leicht gestiegen.

Ältere Arbeitslose haben es weiter schwer

Bei den Langzeitarbeitslosen gibt es eine leichte Entspannung. Ältere Arbeitslose haben es aber weiter schwer, eine Stelle zu finden. „Die Arbeitsmarktintegration von Menschen über 50 Jahren bleibt schwierig und wird uns noch vor manche Herausforderung stellen,“ unterstreicht der Landesgeschäftsführer des AMS Tirol.

Österreichweit wieder mehr Arbeitslose

493.852 Personen haben in Österreich im Jänner Arbeit gesucht, was nach einem Rückgang im November und Dezember des Vorjahres nun einem Anstieg von 0,7 Prozent entspricht. Ein starkes Plus gab es bei älteren Arbeitsuchenden - mehr dazu in Wieder mehr ältere Arbeitslose.

