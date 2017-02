Erster Prozesstag für zwei Wacker-Fans

Zwei Anhänger des FC Wacker Innsbruck müssen sich am Mittwoch und Freitag vor Gericht verantworten. Grund waren Ausschreitungen beim Fußball-Derby WSG Swarovski Wattens gegen Wacker Innsbruck Ende September.

Bei dem Tiroler Fußball-Derby, das die WSG Swarovski Wattens mit 2:1 gewann, spielten sich chaotische Szenen ab. Das geplante Fußballfest wurde von Ausschreitungen nach dem Spiel überschattet.

APA/EXPA/Jakob Gruber

60 Wacker-Fans gegen Polizei und Security

Ein bengalisches Feuer wurde entzündet und vermummte Fans drangen in die Kabine des FC-Wacker ein, um die Spieler nach der Niederlage zur Rede zu stellen. Am Trainingsplatz lieferten sich 60 Wacker-Fans, zum Teil vermummt und mit Stöcken bewaffnet, Auseinandersetzungen mit Polizei und Sicherheitskräften - mehr dazu in Ausschreitungen nach Wattens-Heimsieg.

APA/EXPA/Jakob Gruber

Zwei 24-Jährige angeklagt

Sechs Personen wurden damals festgenommen. Zwei davon müssen sich diese Woche vor Gericht verantworten. Ein 24-Jähriger soll sich geweigert haben, den Sicherheitsbereich zu verlassen, er soll Rädelsführer der Wacker Fans gewesen sein. Der zweite, ebenfalls 24-Jährige Wacker-Fan soll sich mit Tritten und Stößen gegen Beamte gewehrt haben. Er soll auch versucht haben, nach der Dienstwaffe eines Beamten zu greifen.