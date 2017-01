Großflächiger Stromausfall in Innsbruck

Um 14.44 Uhr ist in weiten Teilen Innsbrucks und der Umlandgemeinden der Strom ausgefallen. Auslöser dafür war der Bruch eines Isolators, der einen Kurzschluss im Umspannwerk in der Pastorstraße in Wilten auslöste.

Betroffen von dem Stromausfall waren zwei Drittel des Innsbrucker Versorgungsgebietes und die südlichen Umlandgemeinden Aldrans, Lans, Mutters, Natters, Patsch und Sistrans. ausgenommen waren die Innsbrucker Stadtteile Rossau, Reichenau und Teile von Amras und Pradl, teilten die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) in einer Aussendung mit.

Um 15.25 Uhr hatte der Großteil der Haushalte wieder Strom, hieß es von Seiten der IKB. Nur bei einzelnen Liegenschaften, bei denen es keine Fernüberwachung gibt, dauere der Stromausfall länger. Die IKB sind darauf angewiesen, dass sich Bewohner in diesen Fällen melden. Dann werde jemand kommen, um den Schaden zu beheben, teilten die IBK weiter mit.

Innerhalb von 15 Minuten sei der Westen von Innsbruck wieder mit Strom versorgt gewesen. Durch Umschaltungen im Stromnetz soll die Versorgung wieder hergestellt worden.