Innsbrucker Schülerin an Masern erkrankt

Eine Schülerin eines Innsbrucker Gymnasiums ist an den hochansteckenden Masern erkrankt. Da die Jugendliche zuvor mehrmals täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, sind weitere Krankheitsfälle nicht ausgeschlossen.

Die Schülerin des Oberstufenrealgymnasiums Kettenbrücke war in der ansteckungsfähigen Zeit von 19. bis 23. Jänner mehrmals täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Sistrans und der Schule in Innsbruck unterwegs. Daher schließt die Landessanitätsdirektion für Tirol weitere Krankheitsfälle nicht aus. Andere Passagiere könnten sich bei der Schülerin angesteckt haben. Möglich wäre das durch beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßene Tröpfchen, über die Luft oder über kontaminierte Haltegriffe in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

18 Tage auf Masern-Symptome achten

Personen, die in diesem Zeitraum über keinen ausreichenden Impfschutz mit zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen verfügten, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit an Masern zu erkranken. Im Vorstadium treten Fieber, Schnupfen, trockener Husten und Bindehautentzündung auf. Danach erfasst ein großfleckiger Hautausschlag mit neuerlichem hohen Fieber den gesamten Körper. Mögliche Masern-Kontaktpersonen sollten ihren Gesundheitszustand auf das Auftreten dieser Symptome für 18 Tage überwachen. Die durchschnittliche Dauer der Inkubationszeit beträgt 14 Tage.

Sobald sich erste Krankheitszeichen entwickeln, sollten diese Personen zu Hause bleiben und Kontakte mit anderen Menschen – vor allem mit Schwangeren, Säuglingen und Kindern - meiden. Als Therapie wird strikte Bettruhe verordnet. Ergänzend werden jeweils nach Bedarf fiebersenkende Mittel und Antibiotika verabreicht. Masern ist eine meldepflichtige Krankheit.

APA/dpa

Kontrolle der Impfpässe am Gymnasium

An der Schule der an Masern erkrankten Jugendlichen wurden die Impfpässe der Schüler und Lehrer auf den Schutz vor der hochansteckenden Infektionskrankheit kontrolliert. Erste Impfungen wurden in der Schule bereits durchgeführt, weitere sollen folgen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, einer Masernerkrankung durch eine Impfung zu verhindern, besteht innerhalb von 72 Stunden nach Kontakt mit dem ansteckenden Masern-Erkrankten.

Erfolgt die Impfung später, kann der Krankheitsverlauf günstig beeinflusst werden bzw. werden weitere Ansteckungen verhindert.

Impflücken in Österreich

In Österreich stieg die Zahl der Masernfälle 2015 mit 309 Fällen auf das höchste Niveau seit 2008 (2008: 443 Fälle). Europaweit (EU/EEA-Länder) liegt Österreich mit 35,3 gemeldeten Masernfällen pro 1 Million Einwohnern an zweiter Stelle nach Kroatien (Kroatien 51,6 Fälle pro 1 Million Einwohner). Impflücken in Österreich gibt es vor allem bei den Geburtsjahrgängen 2008 bis 2010 und bei Erwachsenen, die in den 1990er Jahren auf die Welt kamen. Zusätzlich ist aktuell ein Drittel der 15-30-Jährigen noch kein zweites Mal geimpft, das sind mehr als eine halbe Million Personen.

Die Zahl der geimpften Personen in Österreich reicht nach wie vor nicht aus, um Masern in Österreich auszurotten. Das ergab der Masernbericht 2016. Um die Masern auszurotten, sind Durchimpfungsraten von 95 Prozent mit zwei Dosen nötig.

